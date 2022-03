Genoa Torini, rossoblù in dieci uomini per l’espulsione di Ostigard

Espulso il difensore del Genoa Ostigard per doppia ammonizione. Secondo cartellino giallo preso per aver atterrato con una scivolata in ritardo Izzo. Dubbi sul contatto: il VAR non può intervenire per regolamento, non essendo espulsione diretta.

Il primo cartellino giallo lo aveva preso al 10′ minuto per un fallo su Pobega.