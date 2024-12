Genoa Torino, Vieira: «Vi racconto le difficoltà di oggi»

Il tecnico del Genoa è intervenuto per parlare della sfida pareggiata senza gol contro il Torino

Un punto a testa nel match tra Genoa Torino. La gara di Marassi non è stata sensazionale, ma Patrick Vieira prova a trarre il positivo: queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dei rossoblu.

PUNTO – «Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po’ più di occasioni ma abbiamo creato poco. Dall’altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti»

OCCASIONI – «Era molto difficile a livello fisico. Abbiamo mancato un po’ di supporto a Pinamonti perché era un po’ isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare. Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c’è tanto da migliorare»

VITINHA E MESSIAS – «Sono giocatori importantissimi per noi. Non sono ancora pronti a dare questo alla squadra ma stanno lavorando bene e ci vuole ancora tempo»

BALOTELLI – «Come gli altri giocatori, come Vitinha, ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo”.