Genoa, Vasquez: «Fare gol è un’emozione, ma per me c’è una cosa più importante»

Le parole di Johan Vasquez, difensore centrale messicano del Genoa, sulle sue recenti prestazioni con la maglia rossoblù

Johan Vasquez ha parlato a Il Secolo XIX della sua stagione con il Genoa.

EMOZIONI DOPO IL GOL – «Sono passati quattro anni, sono cambiato tanto. Come calciatore e come uomo. Però la gioia e le emozioni quelli no, non sono cambiati».

COSA SIGNIFICA PER UN DIFENSORE – «Significa aiutare la squadra a centrare l’obiettivo, a ottenere la vittoria. Ma per un difensore conta anche tanto evitare di subirli, avere fatto così tante partite con la porta inviolata è un grande orgoglio».