Genoa, Vieira atteso nel capoluogo ligure: ecco il contratto

Patrick Vieira è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Genoa dopo l’esonero di Gilardino

Il Genoa ha salutato ufficialmente Alberto Gilardino, esonerato a causa della quartultima posizione in campionato. Una situazione diventata insostenibile per la dirigenza rossoblu che ha concluso l’avventura dell’ex attaccante sulla panchina.

Al suo posto arriverà Patrick Vieira, atteso massimo nella mattina di domani in Liguria in modo da preparare l’allenamento al pomeriggio, a quattro giorni dal ritorno in campo in Serie A contro il Cagliari.

Vieira firmerà un biennale con opzione per il terzo anno come spiega Sky Sport. Tra l’altro, all’interno del contratto ci sarà anche una clausola per potersi volendo separare alla fine di questa stagione.