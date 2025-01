Genoa, Vieira: «Siamo stati perfetti. Balotelli? Le cose importanti sono altre…»

Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, nel post partita della sfida dei rossoblù contro il Parma. Tutti i dettagli in merito

Patrick Vieira ha parlato a Dazn nel post partita di Genoa-Parma, terminata 1-0.

EMOZIONI – «Sono felice e contento. Perché era una partita importante per noi. E’ solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite dove vogliamo fare bene. Abbiamo fatto bene, questa vittoria la aspettavamo da 233 giorni ed è arrivata con una bella prestazione. Siamo contenti ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita».

BALOTELLI – «La cosa più importante per me è stata la coesione fra i tifosi e i giocatori. I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada c’è più possibilità di vincere la partita. I tifosi aspettavano questi tre punti. li abbiamo fatti e anche oggi sono stati fantastici».

MERCATO – «Si parla di mercato, ci sono tanti nomi in giro ma la prima preoccupazione è lavorare con la squadra che ho con me. Quando vedo quello che fanno in campo sono soddisfatto. Poi vediamo».

FRENDRUP – «Sono veramente felice perché ha fatto gol un giocatore importantissimo per la squadra. Porta tanta energia, è bello lavorare con lui perché è sempre positivo. Anche lui può creare più occasioni e fare più gol».