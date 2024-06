Georgia, gli EROI della nazionale che STA STUPENDO l’Europa. La GEORGIA ha un KVARA anche in porta e un RECORD che solo 3 bomber hanno fatto

La Georgia compie l’impresa e alla sua prima partecipazione agli Europei accede agli ottavi di finale dopo il 2-0 al Portogallo

Con la rete di ieri in Georgia-Portogallo, Georges Mikautadze ha conquistato la leadership della classifica cannonieri. E non è l’unica cosa importante: prima di lui, solo tre giocatori avevano segnato in ciascuna delle prime tre partite della propria nazionale nella storia degli Europei e rispondono ai nomi di Gareth Bale con il Galles nel 2016, Hristo Stoichkov con la Bulgaria nel 1996 e Viktor Ponedelnik con l’URSS tra il 1960 e il 1964. Ma gli eroi della nazionale sono un po’ tutti, come attestano i voti relativi alla gara di ieri su La Gazzetta dello Sport: il minimo è un 6,5. Ecco i tre eroi principali, l’insuperabile portiere e i due goleador della sfida.

MAMARDASHVILI – voto 7,5: «Strepitoso sempre, ma si prende la statuetta del migliore con i due interventi finali. Il Kvara dei pali».

KVARATSKHEILA – voto 7: «L’uomo che segna e che dribbla. Si sbatte, si consuma, dà l’esempio. Trascina la Georgia tra le 16 d’Europa».

MIKAUTADZE – voto 7: «L’assist per l’1-0 di Kvara, il rigore trasformato con freddezza e precisione millimetrica».