Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai media tedeschi.

«Oggi abbiamo avuto una grande possibilità, ma non siamo riusciti a coglierla. Siamo enormemente delusi. È stata una serata difficile per i nostri attaccanti, non siamo riusciti a far male all’Inghilterra».