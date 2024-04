Germania, niente numero 44: troppo simile al logo delle SS - FOTO - Calcio News 24

L’Adidas ha comunicato che ritirerà la maglia della Germania con il numero 44. Il motivo è infatti dovuto al fatto che in molti appassionati hanno notato come il font delle maglie della nazionale tedesca al numero quattro ricordino molto la S usata dalle SS come loro simbolo. Di seguito il comunicato di Oliver Brüggen, portavoce di Adidas.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'

