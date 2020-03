Getafe, Mata: «Il gol all’Ajax per affrontare l’Inter» – VIDEO

Mata, uno dei protagonisti della qualificazione del Getafe agli ottavi di Europa League, ha parlato del match contro l’Ajax

Jaime Mata, giocatore del Getafe, è ritornato sul match giocato dagli spagnoli contro l’Ajax all’Amsterdam Arena. Partita che ha qualificato gli Azulones agli ottavi di Europa League, dove avrebbero dovuto affrontare l’Inter.

«Il gol ad Amsterdam è stato importantissimo, soprattutto per la squadra. Era una partita complicatissima e non eravamo assolutamente favoriti. È stato un gol che ha significato molto, ci ha dato la calma necessaria per fare bene e superare il turno».