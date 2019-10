Giampaolo Milan: solo Brocchi è durato meno

L’avventura di Giampaolo sulla panchina del Milan è durata 99 giorni: soltanto Brocchi è durato meno

È arrivata oggi l’ufficializzazione della fine del rapporto lavorativo tra il Milan e Marco Giampaolo. L’ex tecnico rossonero chiude la sua parentesi milanista con numeri impietosi, non solo per quanto riguarda la classifica.

Per Giampaolo il sogno rossonero è durato 99 giorni, data in cui è cominciato ufficialmente il suo mandato. Nel post-Allegri, solamente Cristian Brocchi è durato meno: per l’attuale allenatore del Monza, subentrato in corsa, è rimasto agganciato alla poltrona del Milan per 72 giorni.