Gianfelice Facchetti: «Marotta conosce la passione dei TIFOSI»

Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda dell’Inter Giacinto, ha parlato della nomina di Marotta come nuovo presidente e non solo

Gianfelice Facchetti è il figlio di Giacinto, bandiera dell’Inter e ultimo presidente non proprietario del club. Su La Gazzetta dello Sport commenta la nomina di Beppe Marotta al vertice della società.

MAROTTA PRESIDENTE – «Credo che avere puntato su di lui sia stata la scelta perfetta, una figura forte e carismatica tanto nel lavoro di campo quanto a livello diplomatico. Insieme ai vari collaboratori ha permesso ai tifosi di non avvertire le difficoltà legate ai problemi di Suning, mantenendo l’Inter ai vertici malgrado la chiusura dei rubinetti cinesi».

PADRE INTERISTA, MAROTTA CON PASSATO JUVENTINO – «Certo, i loro sono back-ground diversi ma credo che Marotta si sia calato alla perfezione nella realtà interista, cogliendone negli anni il tratto distintivo e la passione unica dei tifosi. I primi e veri custodi del senso di appartenenza».

RINNOVI DI BARELLA E LAUTARO – «Detto che quando parliamo di ingaggi dei calciatori dobbiamo sempre ricordarci che loro sono in un mondo a parte. I prolungamenti di questi uomini cardine, arrivati senza troppi tira e molla sull’ingaggio, è un altro segnale importante per il futuro. La conferma di quanto visto in campo. Lo scudetto trionfale nasce da un gruppo davvero unito»