Gilmour Napoli, IL CENTROCAMPISTA è sbarcato in città: QUESTA SERA sarà al Maradona. Le ultimissime sul nuovo acquisto

C’è grande attesa nel vedere il nuovo Napoli di Antonio Conte, finalmente al completo. Questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona, i partenopei affronteranno il Parma, reduce dalla vittoria contro il Milan.

Come riportato da Alfredo Pedullà, in tribuna, ci sarà un tifoso in più. Gilmour, l’ultimo acquisto della campagna acquisti estiva napoletana, è arrivato in città ed assisterà al match.