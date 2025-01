Gimenez Milan, filtra grande ottimismo in casa rossonera. Rimane soltanto l’ultimo nodo prima della fumata bianca

Gimenez Milan, filtra grande ottimismo per i lombardi: accordo con il giocatore, sull’affare filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta lavorando per portare Santiago Gimenez in Italia in questo calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno trovato un accordo con il calciatore e la sua agente Rafaela Pimenta fino al 2028.

Dove sta il problema adesso? Ovviamente per quanto concerne il costo del cartellino: un prezzo che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.