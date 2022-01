Giorgetti: «Vlahovic? La scorsa settimana è uscito allo scoperto con la Fiorentina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del passaggio di Vlahovic alla Juve

Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi verso la Juve. In esclusiva a Juventusnews24, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha inquadrato la situazione relativa all’attaccante della Fiorentina.

Com’è cambiata la posizione della Fiorentina col passare delle settimane?

«La vera accelerata c’è stata la scorsa settimana. Noi sapemmo sabato che c’era stata, o da parte dell’entourage o da parte del giocatore, questa uscita allo scoperto: “Noi vogliamo soltanto la Juve”. Questa cosa ha creato molti problemi, anche di diverso tipo, alla Fiorentina. La speranza sarebbe stata quella di chiudere questa stagione con Vlahovic, e nel frattempo trovare un accordo per capitalizzare la sua uscita in modo giusto e dignitoso. La Juve sarebbe stata l’ultima delle destinazioni possibili e immaginabili, anche per le recenti cessioni di Bernardeschi e Chiesa, e anche perché il presidente Commisso negli ultimi tempi si è esposto contro la Juve, per tanti motivi. Questo crea un altro problema alla Fiorentina, ossia cedere un giocatore proprio alla Juventus. Dovrà essere affrontato con grande attenzione dal club nella rifinizione finale della trattativa».

