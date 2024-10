Giorgio Gherarducci (Gialappa's Band): «Milan, dirigenza inadeguata: Ibra parla bene prima, ma quando si perde...»

Le parole di Giorgio Gherarducci, membro della Gialappa’s Band e tifoso del Milan, sul momento difficile dei rossoneri

Riparte il Gialappa’s Show, che anche quest’anno vede alla conduzione invece del tridente con il signor Carlo – disperso in un eremo in Liguria – la coppia Marco Santin, interista doc, e Giorgio Gherarducci, milanista di ferro. E proprio dei rossoneri Giorgio ha parlato a Tuttosport. Di seguito le sue parole.

DIRIGENZA INADEGUATA – «Questo Milan ha una dirigenza totalmente inadeguata. Incapace di comprare i giocatori giusti e soprattutto incapace di vendere. Clamoroso è regalare per 4,5 milioni al Monza Daniel Maldini che oggi è in Nazionale, che oggi avrebbe fatto comodo anche a questo Milan. Clamoroso è anche la cessione di Devis Vasquez: uno dei migliori portieri del campionato che è stato regalato all’Empoli grazie a un diritto di riscatto a 900 mila euro. L’incompetenza è dimostrata anche nell’aver comprato Fofana che ora deve fare un ruolo diverso da quello che faceva al Monaco. Stavano vendendo anche Bennacer. E non avremmo avuto nemmeno più il regista. Perché oggi lo fa Fofana senza esserlo. E allora perché l’hanno preso? Prendete uno del suo ruolo».

COLPE DI FONSECA – «Io non do nessuna colpa a Fonseca. Credo che il Milan abbia dei buoni giocatori ma sia una squadra costruita molto male, sicuramente incompleta con una caricatura di terzino destro pagato 18 milioni, senza un terzino sinistro di ricambio e senza ricambi a centrocampo. L’acquisto di Emerson Royal grida vendetta. Per quelle cifre compravi Bellanova che almeno era italiano e che ti serve anche per le liste Champions».

RIMPIANTO CONTE – «A parte che per come gioca Conte mezza squadra doveva essere cambiata… Se Leao non torna a centrocampo Conte lo prende per un orecchio. Poi Conte è un allenatore che vuole prendere i suoi giocatori e al Milan non è possibile».

PAOLO MALDINI – «Mandare via Maldini è stato un errore».

IBRAHIMOVIC – «Fino ad ora è molto bravo a parlare prima delle partite. Ma dopo, quando ci sono le sconfitte scappa e fanno parlare sempre il povero Matteo Gabbia. E la società dov’è in questi casi?».

CHE STAGIONE SARÁ – «Dipende. Se non si ammala Fofana, se non si fa più male Morata, e Theo Hernandez non si fa buttare fuori… Ma credo che più di sperare di poter arrivare tra le prime quattro e di andare in Champions non si possa fare…».

PARTENZA IN SALITA IN EUROPA – «In Europa il Milan ha giocato con due squadroni, ora c’è il Bruges e vedremo. Anche se la partita con il Liverpool è stata abbastanza brutta. Un Liverpool che Napoli e Atalanta hanno dimostrato che si può battere in casa».