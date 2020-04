Giovanni Malagò: «Ripresa serie A? È il momento di decidere»

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della possibile ripresa della serie A

«Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento, è il momento di decidere. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione».