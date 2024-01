Giovanni Reyna Fiorentina: 3 curiosità dal profilo Instagram del giocatore che non arriverà in viola

Le curiosità sul profilo Instagram del giovane Giovanni Reyna: giocatore vicino alla corte della Fiorentina. I dettagli

Un americano a Firenze? Ecco quel che ha pubblicato oggi La Gazzetta dello Sport a proposito dell’ipotesi concernente il possibile arrivo in Italia di Giovanni Reyna, americano classe 2002 del Borussia Dortmund, figlio di Claudio Reyna, ex nazionale statunitense: «Gio è un giocatore tanto forte quanto problematico, sia dal punto di vista fisico che caratteriale.

E’ stato fermo a lungo per infortunio e da quando è tornato in squadra ha giocato poco: 11 presenze (e solo una da titolare) per 273 minuti, senza gol. Ma le sue qualità sono indubbie. Reina è un trequartista che può giocare anche da falso nueve e sulle fasce. Ha grande facilità di corsa, dribbling e fisicità.

Ci sono altri club interessati a lui, la Fiorentina sta provando a chiudere quello che potrebbe rivelarsi un grande colpo». Le ultime ore lo hanno dirottato, invece, in Inghilterra, presso il Nottingham, facendo sfumare un’operazione che sarebbe stata interessante.

Ecco 3 curiosità per conoscerlo meglio, tratte dal suo profilo Instagram.

ESULTANZA DI RIGORE

Stagione scorsa, esattamente il 5 novembre del 2022. Il Borussia Dortmund ospita il Bochum e vince facile, 3-0. Il secondo gol lo realizza Reyna, trasformando un calcio di rigore. Il commento alla foto dell’esultanza di gruppo è molto semplice: «+3». Come i gol e i punti guadagnati in classifica in un campionato che i gialloneri mancheranno di vincere facendosi superare all’ultima giornata.

DELUSIONE MONDIALE

L’immagine è eloquente di per sé, non avrebbe bisogni di molte specificazioni. Va ad illustrare la sconfitta degli USA agli ottavi di finale di Qatar 2022, terminati nell’incontro con l’Olanda, vittoriosa per 3-1. Al Mondiale Giovanni non ha avuto modo di brillare come avrebbe voluto ed è sceso in campo in 2 gare delle 4 disputate dalla sua nazionale. Nella gara con gli Orange, sul risultato di 2-0, offre all’attuale giocatore della Juve McKennie un buon pallone per riaprire la sfida, ma il compagno calcia sopra la traversa. Commento alla foto pubblicata: «Torneo deludente, apprezzo tutto l’amore e il supporto avuto. Non vedo l’ora che arrivi la seconda metà della stagione!». Non sono mancate nel periodo vibranti polemiche con il Commissario Tecnico, Gregg Berhalter, che lo ha bacchettato pubblicamente: «In questa Coppa del Mondo, avevamo un giocatore che chiaramente non era all’altezza delle aspettative dentro e fuori dal campo. Come squadra, ci siamo seduti insieme per ore a decidere cosa avremmo fatto con questo giocatore». Reyna ha rischiato, in altri termini, di essere cacciato via e rispedito a casa. E non ha nascosto il suo disappunto per la pubblicità data alle incomprensioni: «Sono deluso dal fatto che ci sia una copertura mediatica continua di questa questione ed estremamente sorpreso che qualcuno nello staff della squadra maschile degli Stati Uniti possa contribuire a far circolare queste notizie».

LA VACANZA E LA DISCREZIONE

Una spiaggia della Repubblica Domenicana per dimenticare l’amarezza del Mondiale. Insieme a Giovanni vi è la fidanzata Chloe Ortolano. Anche lei calciatrice, rispetto al compagno ha un profilo comunicativo più discreto, ama la privacy ed è evidente dal fatto entrambi i suoi account (Twitter e Instagram) sono chiusi e, di conseguenza, le informazioni sono minime. Anche lo stile di questa foto, che li mostra molto lontani, sembra ispirato a questo principio.