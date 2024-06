Giroud SCHERZA su Thuram: «Non è facile conviverci perché è INTERISTA. Lui per me...»

Giroud ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Thuram: attaccante dell’Inter e compagno di squadra in Francia

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia in vista dell’esordio di Euro 2024. L’attaccanteha commentato il suo rapporto con Markus Thuram

RAPPORTO CON THURAM – «È interista, quindi non è facile per me (ride, ndr)! È un fratellino: ricordo che ho parlato con Lilian, che ha avuto belle parole per me. Tra noi c’è rispetto reciproco, è uno dei giocatori che prenderà il mio posto davanti e io sono qui per sostenerlo. Non c’è spirito competitivo tra di noi. Dobbiamo passare il testimone, prima o poi»