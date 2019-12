Giulini avvisa: «Nainggolan? Stiamo facendo un favore all’Inter, difficile trattenerlo»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della possibile permanenza di Radja Nainggolan in Sardegna a fine stagione

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato di Radja Nainggolan sulle frequenze di Radio Rai durante “Radio Anch’io lo Sport”. Il numero uno dei sardi ha spiegato come siano minime le possibilità di vedere il belga in rossoblù anche la prossima stagione.

NAINGGOLAN – «Se c’è una data per ridiscutere con l’Inter? Sinceramente no, stiamo vedendo questi mesi siamo soddisfatti: lui è contento di essere tornato a Cagliari e noi siamo contenti delle sue prestazioni. E’ un leader determinante per le giocate e per come trascina la squadra. In questo momento non ci stiamo pensando, poi a marzo aprile sarà il momento per iniziare a chiacchierare. Anche se poi c’è poco da chiacchierare: è un giocatore dell’Inter, di grande valore e che si sta rilanciando bene. Purtroppo credo che stiamo facendo soprattutto un favore all’Inter. Vedo molto difficile un’operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto».