Giuntoli parla al corso per direttori sportivi: «Per fare questo lavoro ci vogliono passione, personalità e forza d’animo» - Calcio News 24

Il dt della Juve, Cristiano Giuntoli è salito in cattedra al corso per direttori sportivi. Le parole del dirigente bianconero e il siparietto…

Secondo quanto riferito dalla FIGC, nel pomeriggio è intervenuto a Coverciano al corso per direttori sportivi Cristiano Giuntoli, dt della Juventus. Il dirigente bianconero ha parlato del suo ruolo e delle sue esperienze, coinvolgendo gli allievi in una lezione dinamica, interattiva, ricca di domande. Le sue parole:

GIUNTOLI – «Per fare questo lavoro dobbiamo essere spinti da una grande passione. Ma se siete qui oggi, davanti a me, vuol dire che ce l’avete. E poi ci vogliono personalità e grande forza d’animo. Il nostro è un ruolo molto complicato».

Prima della lezione, c’è stato spazio anche per un simpatico siparietto ha aperto la due ore nell’aula magna di Coverciano: il responsabile dell’area scouting del Carpi, Riccardo Motta, oggi nelle vesti di allievo del corso, ha omaggiato l’attuale dirigente bianconero – ex del club emiliano – della sciarpa della società con un recente passato in Serie A.