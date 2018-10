Il Cagliari ancora sullo svincolato Giuseppe Rossi: affare fattibile

Cagliari: contatti ancora in corso per lo svincolato Giuseppe Rossi. L’ex attaccante di Parma, Fiorentina e Genoa potrebbe firmare nei prossimi giorni per la formazione sarda

Possibile una nuova chance in Italia per Giuseppe Rossi: l’ex attaccante di Parma, Fiorentina e Genoa tra le altre, reduce dalla vicenda doping, conclusasi per fortuna positivamente per lui, sarebbe infatti ancora nel mirino del Cagliari. Pepito, al momento svincolato, potrebbe approdare in rossoblu già nei prossimi giorni dunque: su di lui si sarebbe concentrato l’interesse dei sardi, alla ricerca di un attaccante da poter alternare (o affiancare) a Leonardo Pavoletti, già da diverse settimane.

Rossi, 31 anni, sarebbe a quanto sembra completamente recuperato dai tantissimi (e gravi) infortuni al ginocchio che ne hanno inevitabilmente compromesso la carriera finora: possibile che il Cagliari gli offra una nuova opportunità, magari dopo averlo opportunamente testato, da qui alla fine della stagione. Ad oggi la formazione rossoblu, nonostante il buon avvio di campionato, ha il secondo peggior attacco della Serie A: logico pensare ad un rinforzo in tempi brevi.