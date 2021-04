Giuseppe Rossi: «Superlega? Che stronzata»

Tramite il proprio profilo social, l’ex attaccante delle italiane Fiorentina e Parma Giuseppe “pepito” Rossi ha commentato la nascita della nuova Superlega europea. Ecco le parole dell’ex attaccante azzurro in disaccordo con la compentizione.

Who else thinks this Super League bullshit is a joke??? I’m hoping every soccer/football fan in the world realizes how damaging this is to our game. #NOsuperleague

