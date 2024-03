Wirtz o Podolsky? Di chi è il gol più veloce della Germania?

Florian Wirtz a segno contro la Francia in 7 secondi e minaccia il record di Podolsky sul gol più veloce della storia della Germania

Il gol di Florian Wirtz contro la Francia, dopo appena 7 secondi dal fischio d’inizio è uno dei più veloci della storia del calcio: ma lo è del calcio tedesco?

Come riportato da Caressa su Sky Sport, il record è fissato da Lukas Podolsky, che nel 2013 segnò in un Germania-Ecuador dopo sette secondi. Rimane solo da attivare i cronometri e contare i decimi di secondo per stabilire se il record sopravvive o ha un nuovo detentore.