Golden Boy 2018, De Ligt miglior giovane d’Europa Under 21

Golden Boy 2018, De Ligt dell’Ajax è il miglior giovane d’Europa Under 21. Stasera la premiazione alle OGR di Torino, l’albo d’oro

E’ il giovane Matthijs de Ligt dell’Ajax il vincitore del Golden Boy 2018 che premia il miglior giovane Under 21 d’Europa. Questa l’anticipazione svelata in prima pagina da Tuttosport in vista della premiazione di questa sera alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Il centrale olandese dell’Ajax, squadra di cui ne è capitano a soli 19 anni, è stato premiato dalla giuria internazionale ed è il 14esimo vincitore del prestigioso premio indetto da Tuttosport. Succede al francese Kylian Mbappè che si era imposto nell’edizione precedente per un premio importante in ambito ‘next gen‘.

Il Golden Boy 2018 è stato assegnato dalla giuria internazionale di giornalisti al centrale dell’Ajax, de Ligt, che ha battuto la concorrenza dei seguenti avversari nella Top 5 finale: Justin Kluivert della Roma, Patrick Cutrone del Milan, Trent Alexander-Arnold del Liverpool e Vinicius Junior del Real Madrid. Nel 2016 fu Renato Sanches ad aggiudicarsi il trofeo, l’anno prima Martial: nel 2014 Sterling, Pogba premiato nel 2013, Isco ai tempi del Malaga nel 2012 per un trofeo prestigioso che nel passato ha visto anche Pato e Balotelli tra i vincitori.