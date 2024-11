Gosens, parla l'agente: «Fiorentina progetto perfetto per lui. Sulla trattativa...»

Gosens, l’agente dell’esterno ha parlato delle cifre con cui la Fiorentina è riuscita ad aggiudicarsi il suo assistito, poi il paragone con l’Inter

A TMW l’agente di Gosens, attuale giocatore della Fiorentina, che tra l’altro sta facendo molto bene nel club toscano ed è decisivo con i suoi gol, ha raccontato alcuni aneddoti sulle cifre con cui i viola sono riusciti ad aggiudicarsi il calciatore, poi il parallelismo con l’Inter.

CI RACCONTA LA TRATTATIVA? – «Sono stato tanto a telefono con Pradè in quei giorni… Il direttore è stato bravissimo a cogliere l’occasione, è stato preso ad una cifra che è la metà della metà di quanto speso dall’Inter solo due anni fa. Pradè è stato bravo coi tempi, aspettando gli ultimi giorni di mercato per ottenere le migliori condizioni. Ha preso un giocatore di livello internazionale a cifre molto basse per quelle che si vedono oggi in giro».