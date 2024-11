Gosens si riprende la Nazionale: «Grazie alla Fiorentina ora sono felice»

Le parole di Robin Gosens dal ritiro della nazionale tedesca: «Per me la Nazionale è e sempre sarà la cosa più bella che si possa ottenere»

Robin Gosens ha parlato dal ritiro della nazionale tedesca dopo la nuova convocazione ricevuta da parte di Nagelsmann, anche merito delle prestazioni dell’esterno ex Inter con la maglia della Fiorentina.

RITORNO IN NAZIONALE – «Per me la Nazionale è e sempre sarà la cosa più bella che si possa ottenere come atleta a livello individuale. Questo non cambierà mai. Quando sei stato a lungo parte del gruppo e speri che il trasferimento in Germania ti dia maggiore visibilità, pensi che le tue possibilità di salire sul treno per l’Europeo aumenteranno. La cosa positiva del calcio è che, dopo l’Europeo, arriva la Coppa del Mondo, e sono ancora più felice di potermi mostrare di nuovo con le mie prestazioni. Il mio obiettivo ora è rimanere il più a lungo possibile e realizzare il mio grande sogno di partecipare al Mondiale del 2026».

RUOLO – «Mi vedo chiaramente come uno ‘sfidante’, non sono un giocatore di riferimento. Conosco la maggior parte dei ragazzi e ho un buon rapporto con tutti, anche se sono stato fuori per un anno. Ora devo dimostrarmi e voglio conquistarmi un posto fisso».

CONVOCAZIONE E FIORENTINA – «Forse è solo una logica conseguenza del fatto che ora le cose stanno andando un po’ meglio per me e per la Fiorentina, perché sono felice. Sono felice di portarla con me e di vedere come un’assoluta ricompensa il fatto di poter essere di nuovo qui adesso».