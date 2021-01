Gosens supera Kolarov: è il difensore coinvolto in più reti in Serie A

Robin Gosens è diventata una costante dell’Atalanta in zona gol soprattutto in casa: supera Kolarov in una speciale classifica

Robin Gosens è una certezza per l’Atalanta, soprattutto al Gewiss Stadium. L’esterno tedesco è andato in gol anche nella gara contro il Parma: quarta rete in altrettante gare interne che gli valgono un record tutto speciale.

Da quando ha esordito in Serie A Gosens è il difensore che è stato coinvolto in più reti: 32 con 18 gol e 14 assist, staccando proprio oggi Kolarov fermo a 31.