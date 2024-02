Gravina: «Ecco perché Gama è un simbolo per il calcio italiano»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Rai Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Irlanda

PAROLE – «Sara Gama è un simbolo per tutto il calcio italiano. Si tratta di una donna e di una calciatrice straordinaria, sia sul piano umano che professionale. Le sue 140 presenze in Nazionale sono la rappresentazione migliore della sua professionalità e del suo spirito di sacrificio. Fuori dal campo, invece, è stata una protagonista instancabile nel cercare di catalizzare le attenzioni della politica per le pari dignità di diritti del calcio femminile.

Per noi Sara rimane una grande risorsa e non è un addio quello di oggi. Solo un omaggio alla sua figura e alla sua carriera. Devo riconoscere ancora una volta merito alle qualità tecniche e umani di Soncin e del suo staff l’essere stato grado di ricreare un entusiasmo diffuso attorno al calcio femminile da parte di tutti gli appassionati di calcio. Questa Nazionale sta ottenendo grandi risultati: è un momento di rilancio che ci permette di alzare l’asticella. Un grazie al mister e alle ragazze, dobbiamo solo supportarli per far si che in futuro ci siano risultati ancora più importanti».