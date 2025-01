Gravina sul Giorno della Memoria: «Consapevolezza e speranza per continuare la pace. Il nostro impegno sarà questo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto parlare così del Giorno della Memoria. Le dichiarazioni del numero uno del calcio italiano

LE PAROLE – «Ricordare è il nostro impegno per il presente e per il futuro. Ricordare vuol dire dare voce a coloro che non possono parlare, trasformando il dolore in consapevolezza e l’orrore in speranza. Per questo il mondo del calcio scende in campo unito con diverse iniziative, che hanno nel rispetto della persona il vero seme della pace e della convivenza. Non c’è progresso senza memoria e non c’è umanità senza il coraggio di ricordare».