Gravina: «Scudetto assegnato anche se non finirà la Serie A»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato dell’assegnazione dello Scudetto in caso di rinvio della Serie A

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dell’assegnazione dello Scudetto in caso di mancata conclusione della Serie A: «Se non si potrà giocare, vorremmo salvare comunque il valore della competizione sportiva che è stata raggiunta sul campo. Per il momento non diamo molta attenzione a questo, vogliamo essere parzialmente ottimisti».

«In ogni caso assegneremo lo Scudetto. Aggiungo poi anche che il calcio italiano non vive solo per l’assegnazione dello Scudetto ma ci sono anche gli altri campionato, quelli inferiori. Dobbiamo comunque arrivare alla definizione degli organici per la prossima stagione, dalle coppe europee a promozioni e retrocessioni».