Grealish pronto per l’Inter: «Con loro una delle sere più belle della NOSTRA VITA: non vediamo l’ora di RIAFFRONTARLI. Haaland? Una MACCHINA»

Le parole di Jack Grealish, trequartista del Manchester City, in vista della sfida di Champions League con l’Inter

Jack Grealish ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City dopo la vittoria ottenuta in Premier con la doppietta di Haaland e in vista della sfida contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

INTER – «È stato il giorno in cui ci siamo assicurati il ​​Triplete, uno dei migliori della nostra vita, quindi sarà bello giocare di nuovo contro di loro… Speriamo di poter scendere in campo, giocare bene e ottenere la vittoria»

HAALAND ANCORA A SEGNO – «Sapevamo che dovevamo fidarci del processo e fidarci di ciò su cui abbiamo lavorato tutta la settimana e fortunatamente il grande uomo, Erling Haaland ha segnato due gol prima dell’intervallo e abbiamo vinto. Ha segnato nove gol in questa stagione. Penso che siano più del mio miglior anno di sempre in Premier League, e lo ha fatto dopo quattro partite! Giocatore e persona incredibile, ottiene tutto ciò che merita perché lavora duramente. È una macchina assoluta…».

ERA IN DUBBIO PER LA PARTITA – «Ha avuto una settimana difficile, lui e la sua famiglia. Gli mando tutto il mio amore. La dice lunga su di lui e sulla sua forza mentale di scendere in campo, esibirsi in quel modo, segnare due gol per ottenere la vittoria. Sono sicuro che è tutto ciò che la sua famiglia vorrebbe».

CONDIZIONE – «Siamo tornati e abbiamo giocato come se ci fossimo presi due mesi di pausa, quindi merito ai ragazzi e al manager. Ma è qui che diventa difficile, giocare ogni tre o quattro giorni, partite difficili, è qui che inizia a diventare divertente».