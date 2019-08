Griezmann incanta il Camp Nou: il francese è già a casa

Griezmann incanta nella vittoria del Barcellona contro il Betis: il suo gol a giro è un’autentica perla. E il Camp Nou si inchina

È stata un’estate tribolata per Antoine Griezmann. L’addio all’Atletico e tutti i problemi burocratici legati al suo passaggio al Barcellona non hanno fatto che penalizzarlo. Per questo, forse, a ingranare con la sua nuova maglia ci ha messo un po’.

Nella gara di ieri al Camp Nou, però, tutti i riflettori sono stati puntati su di lui e il francese non ha deluso le attese. Un gol solo nei cinque totali realizzati dal Barcellona contro il Betis, ma di una qualità sorprendente. Un sinistro a giro che ha fatto sobbalzare tutti dal seggiolino dell’immenso stadio. Che, adesso, è casa sua.