Grosseto-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Carlo Zecchini l’incontro amichevole Grosseto-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Carlo Zecchini di Grosseto va in scena la partita amichevole Grosseto–Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Ranieri; Dodô, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Sottil; Kean. All. Palladino.

Orario e dove vederla in tv

Grosseto-Fiorentina si gioca alle ore 20:00 di lunedì 5 agosto. Verrà trasmessa in diretta streaming sul sito della Fiorentina e sulla pagina Facebook del club viola. Per la partita non è prevista alcuna diretta tv.