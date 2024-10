Guardiola, addio al Manchester City? Una Nazionale sta trattando con l’allenatore

Guardiola, dall’Inghilterra si prova a trattare per l’allenatore del Manchester City. Ecco le ultime novità

Dopo l’addio di Garet Soutghate, l’Inghilterra è alla ricerca di un nuovo tecnico per riuscire ad alzare ulteriormente il livello della squadra. Il nome in pole position? Pep Guardiola, dove la FA si è già mossa per trattare il tecnico del Manchester City. Ecco la situazione descritta da Calcio e Finanza.

LA SITUAZIONE – L’Inghilterra è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l’addio di Gareth Soutghate, sostituito dal tecnico ad interim Lee Carsley. Secondo quanto riportato da vari quotidiani britannici, l’obiettivo della Football Association è chiaro e risponde al nome di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo è attualmente alla guida del Manchester City, ma il suo contratto scade in estate e non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Gli indizi che portano ad un suo addio non mancano – dalle vicende giudiziarie del club alla perdita a fine stagione del direttore sportivo Begiristain – tuttavia per il momento non c’è nulla di concreto. Fatto sta che la FA monitora attentamente la situazione e spera di riuscire a convincere Guardiola, con cui avrebbe già avviato i primi contatti. Le alternative, allo stato attuale, sono Thomas Tuchel e Graham Potter.