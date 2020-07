Guardiola: “Bella vittoria contro i campioni. Bene in vista del Real” – VIDEO

Il manager del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto al termine del match vinto contro il Liverpool. Ecco le sue parole:

«Sono soddisfatto, abbiamo battuto i campioni in carica 4-0, costruendo molte azioni e difendendo bene. Sono tre punti importanti per il secondo posto e per la qualificazione alla prossima Champions League, mancano 4 punti per raggiungere la matematica. Poi ci prepareremo per la semifinale di FA Cup con l’Arsenal e per la Champions League contro il Real».