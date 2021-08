Guardiola: «Ronaldo? Nessuna frustrazione, abbiamo una rosa eccezionale»

Guardiola è intervenuto sul mancato acquisto da parte del City di Cristiano Ronaldo: «Nessuna frustrazione, abbiamo una rosa eccezionale»

Nessun rimpianto. Pep Guardiola, a Sky Sports UK, ha parlato del trasferimento di Ronaldo al Manchester United dopo che anche il suo club era stato vicino al portoghese.

«Abbiamo una rosa eccezionale e non posso che ringraziare il club che ha sempre cercato di portare qui i migliori giocatori in circolazione. Non c’è nessuna frustrazione per il mancato arrivo di Cristiano Ronaldo anzi, è bello che torni in Premier League. È una buona notizia» ha dichiarato.