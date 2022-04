Guardiola: «Rinnovo Klopp un bene per la Premier. Il mio futuro…». Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Klopp col Liverpool.

Queste le sue parole: «Devo congratularmi con Jurgen e col Liverpool, è davvero un bene per la Premier League e gli auguro il meglio. Ognuno ha la sua situazione e se noi decideremo di restare più a lungo sarà solo perché l’ho deciso io e non perché Klopp ha rinnovato col Liverpool. Siamo insieme da sei anni, tanti. Ho ancora tempo per decidere. Ho un rapporto incredibile col club, il presidente e la dirigenza».