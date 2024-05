Gudmundsson Genoa: «Qui sto benissimo e conto i gol. Gilardino ha alzato il mio livello. Se mi chiamasse un mio ex ALLENATORE in Premier…»

Albert Gudmundsson è il protagonista in copertina di Sportweek, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle frasi più importanti

Albert Gudmundsson è il protagonista in copertina di Sportweek, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle frasi più importanti dell’islandese del Genoa rilasciate nell’intervista.

GENOVA – «Bellissimo. Un posto unico, incantevole, con un romanticismo tutto suo. Mi piace molto».

100 GOL IN CARRIERA – «All’inizio non ci pensavo, poi ho iniziato a contarli. Bisogna arrivare a duecento».

IL PIU’ BELLO DI QUEST’ANNO – «Il secondo a Udine: prendo palla da Retegui sul vertice, appena dentro l’area, e la infilo di destro nel “sette” sul primo palo».

GILARDINO – «Mister Gilardino ha alzato il mio livello e, d’altra parte, io mi trovo bene sia che abbia accanto Retegui o Ekuban. Tutti noi sappiamo cosa fare in campo, come muoverci e quali spazi attaccare, e questo è merito dell’allenatore. Siamo una squadra equilibrata, un mix di esperienza e gioventù. Il risultato è che in classifica siamo undicesimi: pazzesco, per una neopromossa. E il prossimo anno il Genoa potrà fare ancora meglio».

IL “SUO” EX MISTER ARNE SLOT AL LIVERPOOL – «Solo che non mi ha ancora chiamato. Però, chissà…».

IL NONNO HA GIOCATO NELL’ARSENAL – «Se è per questo, mio nonno ha giocato pure nel Milan, ma non è che per questo io sia tifoso del Milan o dell’Arsenal. Quella di mio nonno resta però una bella storia, sì».