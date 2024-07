Gudmundsson, il Genoa ALZA IL PREZZO rispondendo alle big. Permanenza assai possibile?

Gudmundsson è il tesoretto principale del Genoa, che vuole alzare il prezzo di fronte alle richieste delle big. La MOSSA dei rossoblu

Albert Gudmundsson resta il nome preferito per vari club di Serie A: soprattutto per Inter, Milan e anche l’Atalanta. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’affare col Genoa è reso ancora più complicato dalla giustizia.

L’attaccante dovrà ripresentarsi in autunno in appello dopo il ricorso fatto nei suoi confronti dalla vittima di una presunta molestia sessuale, per la quale però il calciatore era stato assolto in primo grado. Dall’altra parte il Genoa pretende ben 30 milioni di euro per il fuoriclasse.