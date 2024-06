Gudmundsson Inter, AFFARE IN SALITA per i nerazzurri. Il PREZZO imposto dal Genoa sul mercato

Gudmundsson Inter, Beppe Marotta continua il pressing sull’attaccante olandese del Genoa. Ecco il PREZZO imposto dai rossoblu

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Inter continua a lavorare per portare ad Appiano Gentile Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa dove però si sta dimostrando in salita per quanto riguarda il prezzo.

Serve ora trovare i 35 milioni richiesti dal Grifone: una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla cessione di Valentin Carboni per la stessa cifra oppure cedere Correa, Arnautovic e Radu in Arabia. I lavori sono in corso.