Guinea-Nuova Zelanda: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Riviera l’incontro dell’Olimpiade Guinea-Nuova Zelanda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Riviera di Nizza va in scena la partita dell’Olimpiade Guinea-Nuova Zelanda. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Guinea-Nuova Zelanda, le probabili formazioni

Guinea (4-2-3-1): S. Sylla; Oulare, Soumah, Doucoure, M. Keita; N. Keita, Toure; Diallo, Moriba, Bah; O. Camara. Ct: Kaba Diawara.

Nuova Zelanda (4-2-3-1): Paulsen; Sheridan, Bindon, Boxall, Sutton; Bell, Garbett; Gillion, Singh, Randall; Bidois. Ct: Bazeley

Guinea-Nuova Zelanda, orario e dove vederla in tv

Guinea-Nuova Zelanda si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 24 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su Sky Go.