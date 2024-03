Gyokeres Milan, la carta a sorpresa di Moncada per l’attaccante

Il Milan vuole fare sul serio per Gyokeres e avrebbe una carta speciale da giocarsi per convincere l’attaccante

Il bomber dello Sporting, valutato dal club di Lisbona non meno di 50 milioni di euro, fa gola al Diavolo che, per battere la concorrenza della Premier League in particolare, è pronto a giocarsi la carta Ibra. Lo svedese, connazionale di Gyokeres nonché suo idolo, può avere un ruolo cruciale nell’affare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.