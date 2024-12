Haj Mohamed Parma, i ducali al lavoro per il suo rinnovo

Il Parma al lavoro per il rinnovo di Haj Mohamed: il fantasista ha convinto Pecchia e ora la società vuole blindarlo

il Parma ha trovato in Haj Mohamed un valore aggiunto alla squadra di Pecchia: dopo le trafile nel settore giovanile, il tunisino ha esordito contro il Lecce mettendo a segno un assist ed è stato decisivo nella vittoria contro la Lazio grazie ad un gran gol.

Per questo motivo, come riportato da TMW, la dirigenza del Parma sta lavorando al suo rinnovo: il profilo è in linea con la linea verde del club e sono già iniziati gli incontri con l’agente del calciatore per prolungare il suo contratto con un ritocco dell’ingaggio.