Hamsik: «Napoli Juve grandissima sfida, spero vincano gli azzurri»

Marek Hamsik augura al Napoli di Rino Gattuso di sconfiggere la Juve nella finale di Coppa Italia e di conquistare così il trofeo

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Marek Hamsik ha presentato la sfida valida per la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juve. Ecco le dichiarazioni dello slovacco.

«Un grosso in bocca al lupo per la finale di Coppa Italia, nella quale si affronterà una squadra rivale come la Juventus, sarà una grandissima sfida. Spero di svegliarmi la mattina e trovare il Napoli vincitore. In Cina la partita va in onda alle 3 del mattino ma io poche ore dopo mi alleno, impossibile che io la guardi ma con la mia testa e il mio cuore tiferò per il Napoli. Spero che i ragazzi possano, dopo qualche anno, di nuovo alzare la coppa nella Capitale».