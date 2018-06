Il Napoli non ha ricevuto offerte soddisfacenti per Marek Hamsik. Lo slovacco rimarrà il capitano azzurro anche l’anno prossimo

Marek Hamsik rimarrà il capitano del Napoli anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio a Sky Sport, le offerte ricevute da diversi club cinesi non state ritenute soddisfacenti dal club di Aurelio De Laurentiis, che valuta lo slovacco non meno di 30 milioni di euro. Hamsik non avrebbe voluto entrare in conflitto con la dirigenza partenopea per forzare il trasferimento e anzi sarebbe ben felice di restare in Campania. Il centrocampista la prossima stagione potrebbe battere il record di presenze con la maglia del Napoli detenuto da Giuseppe Bruscolotti (511) e già oggi è il giocatore che ha segnato più gol con la maglia azzurra (100).