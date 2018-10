Handanovic amaro: «Delusi e arrabbiati, possiamo fare meglio».

Il commento di Samir Handanovic, portiere dell’Inter, dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa del Barcellona

Sconfitta per l’Inter in casa del Barcellona ma il pareggio del Tottenham in Olanda contro il Psv fa un favore alla formazione nerazzurra e rende meno amaro il ko. Samir Handanovic ha parlato così dopo la sfida: «Non abbiamo giocato, non abbiamo proposto il calcio che siamo abituati a fare, perdevamo troppi palloni – dice l’estremo difensore a Rai Sport – Nella ripresa abbiamo fatto meglio e abbiamo anche avuto delle occasioni. Rafinha? E’ stato con noi 6 mesi e ci siamo trovati bene, è un grande calciatore e lo ha dimostrato anche stasera».

Prosegue Handanovic: «Il Barcellona ha meritato la vittoria. Loro hanno una marcia in più e hanno alzato il ritmo, dobbiamo prendere che questa sconfitta aiuta la nostra crescita, potevamo fare molto di più. Tottenham? Non dobbiamo essere tranquilli, nel calcio basta una giocata per cambiare l’inerzia di una gara, può succedere sempre di tutto. Siamo delusi e arrabbiati, bisogna prendere i punti dove si è sbagliato e migliorare. Possiamo fare sicuramente meglio».