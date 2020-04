Havertz annuncia: «Sono pronto a lasciare il Leverkusen. Potrei andare anche all’estero»

Kai Havertz, talento del Bayern Leverkusen, ha parlato del suo futuro annunciando di voler provare il grande salto

Kai Havertz si sbilancia. Il centrocampista offensivo classe ’99 di proprietà del Bayer Leverkusen si sente pronto al grande salto ed è pronto a lasciare il suo attuale club.

FUTURO – «Sono pronto a fare il grande salto, il passo successivo per la mia carriera. Mi sento pronto per il grande passo, io sono uno che ama le sfide quindi sono pronto anche per l’estero. Il Leverkusen è un grande club ma voglio fare un nuovo passo nella mia carriera».