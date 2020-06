Havertz Real Madrid, Bayer Leverkusen rifiuta ricca offerta dei Blancos

Real Madrid tenta Kai Havertz, il Bayer Leverkusen fa muro: i dettagli dell’offerta rifiutata per il baby talento delle Aspirine

Kai Havertz non lascerà il Bayer Leverkusen per meno di 100 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Bild, l’ultima offerta rifiutata dal club tedesco per il loro gioiello proviene dal Real Madrid.

80 milioni: questa la cifra messa sul piatto dai Blancos guidati da Zinedine Zidane per il giovane fenomeno della Germania e della Werkself. Il Bayer Leverkusen non ha necessità di monetizzare e potrebbe trattenere Havertz ancora per un anno.