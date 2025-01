Hayen pre Club Brugge Juve: «I bianconeri hanno cambiato tanto. Da bambino adoravo molto quel fuoriclasse»

Hayen, tecnico dei nerazzurri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Club Brugge Juve. Ecco le parole in conferenza stampa

In vista del match di Champions League, Nicky Hayen è intervenuto in conferenza stampa parlando di quella che sarà Club Brugge Juve. Ecco le dichiarazioni

JUVENTUS – «Io ero un tifoso di Del Piero, per quello ho sempre avuto una certa simpatia per la Juve da lì. Ma non ce l’avrò domani».

COME E’ CAMBIATA LA JUVE NEGLI ANNI – «Ci sono stati cambiamenti nella struttura di gioco della squadra, fanno molto pressing e cercano di rimanere sempre compatti. Poi hanno una formazione con giocatori di qualità».