Heidenheim-Chelsea: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Voith-Arena la sfida di Conference League Heidenheim-Chelsea: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Voith-Arena di Brenz si giocherà la gara valevole per il quinto turno del girone di Conference League tra Heidenheim-Chelsea. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Heidenheim (4-2-3-1): Muller, Traorè, Gimber-Mainka, Forhenbach, Dorsch, Schoppner, Thomalla, Wanner, Scienza, Schimmer.

CHELSEA (4-3-3): F. Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, R. Veiga; Casadei, M. Caicedo, Dewsbury-Hall; Joao Felix, Nkunku, Sancho.

Orario e dove vederla in tv

Heidenheim-Chelsea si gioca alle ore 18:45 di giovedì 28 novembre per il quinto turno della fase a gironi di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (254). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.